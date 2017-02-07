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Как власти будут помогать отечественному кинематографу? Режиссёр Владимир Шевельков стал гостем программы «Вовремя» на ТВ21+

20:0507 февраля 2017Просмотров: 138

Кинорежиссёр Владимир Шевельков, представивший свой фильм «О чём молчат французы» на открытии киномарафона телекомпании ТВ-21 «Северный характер», дал интервью программе «Вовремя» на ТВ21+.

Сергей Ширяев поговорил с гостем о том, как снималась эта картина в Петербурге и поддержке кинопроизводства в России.

Сегодня в программе «Вовремя»:

История о том, как петербургский губернатор фактически проигнорировал съёмки фильма «О чём молчат франузцы» в Петропавловской крепости.

Владимир Шевельков, кинорежиссёр: «Пришел к нему в приёмную со сценарием этого фильма, где явно там почти реклама Петербурга. Меня встретил исполняющий обязанности, или какой-то пресс-атташе его, посмотрел на меня, отвернулся, достал большую красивую книжку, типа «Истории семьи Романовых», вручил мне её, сказал: «Вы - легенда». И я ушел».

Почему ограничение проката иностранных фильмов действительно должно помочь российским режиссёрам и продюсерам? И зачем в регионах власти будут создавать кинокомиссии?

Владимир Шевельков, кинорежиссёр: «Это создано для того, чтобы в территории, в округа, в области приезжали киношники, снимали своё кино».

А также, рассказ о том, как прошла запись юбилейного выпуска программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич» с участием Владимира Шевелькова, и что думают о проекте гости прошлых лет. Обо всём этом - сегодня в 20:30 на ТВ21+. Ищите нас на 22 кнопке в сети «Ростелеком».

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