Мончегорские спортсмены вернулись с медалями с чемпионата и первенства России по парусному спорту в Архангельске

С 1 по 6 февраля в городе Архангельск состоялся Чемпионат и Первенство России по парусному спорту в классе зимний виндсерфинг, В соревнованиях принимали участие 32 спортсмена из Архангельска, Московской области, Ленинградской области, Мурманской области.

В связи с погодными условиями удалось провести 4 гонки, по итогам которых Чемпионом России стал Митрофанов Евгений, серебрянным призером –Трофименко Александр, бронзовым призером стал Котов Ростислав.

В зачете Первенства России победу одержал Котов Ростислав.

Горлова Иванна стала серебряным призером среди девушек и 4 в женском зачете.

Все ребята являются членами сборной команды Мурманской области по парусному спорту, жителями города Мончегорска, и обучающимися МБУ ДО СДЮСШОР №1.





Фото с сайта комитета по физической культуре и спорту