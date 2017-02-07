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Мончегорские спортсмены вернулись с медалями с чемпионата и первенства России по парусному спорту в Архангельске

15:1607 февраля 2017Просмотров: 122

С 1 по 6 февраля в  городе Архангельск состоялся Чемпионат и Первенство России по парусному спорту в классе зимний виндсерфинг, В соревнованиях принимали участие 32 спортсмена из Архангельска, Московской области, Ленинградской области, Мурманской области.

В связи с погодными условиями  удалось провести 4 гонки, по итогам которых  Чемпионом России стал Митрофанов Евгений, серебрянным призером –Трофименко Александр, бронзовым призером стал Котов Ростислав.

В зачете Первенства России победу  одержал Котов Ростислав.

Горлова Иванна стала серебряным призером  среди девушек и 4   в  женском зачете.

Все  ребята  являются членами сборной команды Мурманской области по парусному спорту, жителями города Мончегорска, и обучающимися МБУ ДО СДЮСШОР №1.
 


Фото с сайта комитета по физической культуре и спорту

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