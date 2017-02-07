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Мурманчанам предлагают избавиться от макулатуры

14:4807 февраля 2017Просмотров: 138

9 и 10 февраля c 15.00 до 19.00 в офис общественной организации «Природа и Молодежь» можно принести макулатуру.

Принимаются книги, журналы (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумага из принтеров, измельченная в шредере бумага, отходы типографий, картонные коробки, упаковки от сухих продуктов и вещей (коробки от круп, косметических средств и т.д.).

Офис общественной организации «Природа и Молодежь» находится по адресу г. Мурманск, пр. Кольский 110-а, остановка «Автопарк».

Информация о проведении акции - https://vk.com/makulatura_murmansk



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