Мурманчанам предлагают избавиться от макулатуры

9 и 10 февраля c 15.00 до 19.00 в офис общественной организации «Природа и Молодежь» можно принести макулатуру.



Принимаются книги, журналы (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумага из принтеров, измельченная в шредере бумага, отходы типографий, картонные коробки, упаковки от сухих продуктов и вещей (коробки от круп, косметических средств и т.д.).

Офис общественной организации «Природа и Молодежь» находится по адресу г. Мурманск, пр. Кольский 110-а, остановка «Автопарк».



Информация о проведении акции - https://vk.com/makulatura_murmansk







