Мурманчанка устроила взбучку своему сожителю

В дежурную часть мурманской полиции города обратился мурманчанин 1959 года рождения. Потерпевший заявил, что его избила сожительница.

Инцидент произошел в квартире по улице Александрова.

Между мужчиной и женщиной внезапно возникла ссора. В ходе нее женщина побила сожителя.

От ударов женщины, как уверяет мужчина, он испытал сильную физическую боль.

Неработающая жительница города 1968 года рождения была задержана по месту жительства и доставлена в отдел полиции.

Она призналась в содеянном. Ранее женщина не привлекалась к административной и уголовной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело.

Теперь подозреваемой грозит до двух лет колонии.