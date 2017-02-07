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Мурманчанка устроила взбучку своему сожителю

16:1707 февраля 2017Просмотров: 269

В дежурную часть мурманской полиции города обратился мурманчанин 1959 года рождения. Потерпевший заявил, что его избила сожительница.

Инцидент произошел в квартире по улице Александрова.

Между мужчиной и женщиной внезапно возникла ссора. В ходе нее женщина побила сожителя.

От ударов женщины, как уверяет мужчина, он испытал сильную физическую боль.

Неработающая жительница города 1968 года рождения была задержана по месту жительства и доставлена в отдел полиции.

Она призналась в содеянном. Ранее женщина не привлекалась к административной и уголовной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело.

Теперь подозреваемой грозит до двух лет колонии.

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