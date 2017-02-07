Мурманские красотки вышли на подиум в купальниках

В Мурманске состоялся второй и завершительный кастинг проекта «Краса Заполярья - 2017». В этот раз участницы предстали перед жюри в купальниках. Показ был закрытым, в зал допускали только членов жюри и прессу. Телекомпания ТВ-21 является соорганизатором конкурса. И на кастинге побывали наши корреспонденты. Михаил Аброськин и Антон Батаев.

Конкурс «Краса Заполярья - 2017» проходит прямо за этими дверями. Сегодня к участию в проекте заявились почти что 50 участниц со всей Мурманской области. Кто-то из них уже прошел первый отборочный этап, который состоялся неделю назад в кафе «Терраса», кто-то выйдет на подиум впервые - для них это последний шанс попасть в проект.

За два дня из 50 заявившихся девушек жюри предстояло отобрать 25 тех, кто в дальнейшем будет бороться за титул главной красавицы Мурманской области. Второй кастинг состоялся в отеле «Азимут». Каждой участнице необходимо было еще раз представить себя жюри, продемонстрировать свою фигуру и умение двигаться.

Татьяна Новикова, член жюри: «В целом, мне понравилось. Девочки в большинстве своём следят за фигурой, занимаются фитнесом, занимаются спортом. И сейчас очень многие ведут здоровый образ жизни, что приятно».

Жюри оценивало не только внешние данные, но и поведение девушек. Судьи отметили, что это очень важная деталь, так как по поведению участниц можно заранее судить об их характере и уверенности в себе.

Жанна Цветкова, член жюри: «Хочется, чтобы они сами собой были. У кого-то будут некоторое удивление, потому что некоторых ярких девочек убрали. Это потому что есть девочки, которым участвовать в конкурсах нужно, но индивидуально показывать себя».

В этом году жюри сделало исключение: к конкурсу допустили 28 девушек вопреки правилам, где говорится, что участниц должно быть 25. Однако, регламент не запрещает менять число конкурсанток.

Любовь Томова, участница конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «В купальнике на сцену было выйти, конечно же, сложно. Но жюри было объективно и очень поддерживало. И это помогло, потому что боишься жюри. А когда оно идёт тебе на встречу, то намного проще и танцевать и показывать тело».

Евгения Холод, участница конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «Была, конечно, уверенность. Но, несмотря на то, что все девушки были очень уставшие, все обрадовались. И я в том числе обрадовалась тому, что стала участницей конкурса «Краса Заполярья»».

На следующий день после кастинга все участницы должны были принять окончательное решение: идут они до конца или покидают проект. Ведь впереди два месяца серьёзной работы. 4 девушки добровольно отказались от участия. Итого в проекте осталось 24 конкурсантки. В финал «Красы Заполярья» попадут только 16 из них.