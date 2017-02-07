Ойвинд Нордслеттен рассказал об истории дружбы России и Норвегии

В Мурманском областном краеведческом музее состоялась открытая лекция «Норвегия и Россия - история тысячелетнего добрососедства. Взгляд в будущее». Её провёл Ойвинд Нордслеттен, генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске с 2011 по 2013 год.

Лекция проходила на выставке агитационного плаката «Пропаганда», на которой представлена коллекция советских и норвежских агитационных плакатов 1930-1960-х годов. Часть из них принадлежит самому Ойвинду Нордслеттену. Свою коллекцию он приобрел на блошиных рынках Москвы.

Ойвинд Нордслеттен: «Больше всего по тематике рыболовства, сельского хозяйства, колхоз в то время и так далее. И наши плакаты до войны и после войны «будем строить страну» они имеют очень много схожего. Поэтому будет интересно сопоставить ваш подход и наш подход к такому виду пропаганды».

Как рассказывает о себе сам Ойвинд Нордслеттен, когда он служил в армии, то ему было поручено взорвать пограничный мост через реку Паз, в случае если Красная армия начнёт наступление. Но всю свою жизнь дипломат Нордслетен строит новые международные связи, за что в 2008-м году получил награду от российского МИДа.