Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 7 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Печка работает, крабы - горят. В инсинераторе под Мурмашами сжигают тонны нелегального деликатеса.



Нанес удары в грудь, тело завернул в ковёр и выкинул в окно. Жестокая расправа в Коашве.



Мина вместо мусорных пакетов. В центре Мурманска нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.



Удобно, да. То, что сейчас нет решёток. Мы непосредственно общаемся с посетителями, с родственниками. Им так же удобно - нас видно и их нам видно.

Вместо решёток - окна. Сегодня в следственном изоляторе Мурманска открыли новую комнату приёма передач.



Куда инвалиду припарковаться? Почему постоянно заняты парковки для лиц с ограниченными возможностями. И почему нарушители не боятся наказания?



Дикая забава мурманского школьника. Подросток специально сбил с ног инвалида на скользком тротуаре.



Что вижу, о том и пою. Саамские йойки в Мурманске.



На подиум - в купальниках. Пятьдесят девушек приняли участие в закрытом кастинге проекта "Краса Заполярья - 2017". Только на ТВ-21!

