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Полное видео программы «Новости»

20:0007 февраля 2017Просмотров: 167

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 7 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Печка работает, крабы - горят. В инсинераторе под Мурмашами сжигают тонны нелегального деликатеса.

Нанес удары в грудь, тело завернул в ковёр и выкинул в окно. Жестокая расправа в Коашве.

Мина вместо мусорных пакетов. В центре Мурманска нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

Удобно, да. То, что сейчас нет решёток. Мы непосредственно общаемся с посетителями, с родственниками. Им так же удобно - нас видно и их нам видно.

Вместо решёток - окна. Сегодня в следственном изоляторе Мурманска открыли новую комнату приёма передач.

Куда инвалиду припарковаться? Почему постоянно заняты парковки для лиц с ограниченными возможностями. И почему нарушители не боятся наказания?

Дикая забава мурманского школьника. Подросток специально сбил с ног инвалида на скользком тротуаре.

Что вижу, о том и пою. Саамские йойки в Мурманске.

На подиум - в купальниках. Пятьдесят девушек приняли участие в закрытом кастинге проекта "Краса Заполярья - 2017". Только на ТВ-21!

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