Прогноз погоды по Мурманской области на 8 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днем на севере области 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -16-21°, на крайнем западе области до -25°, днем -4 -9° при прояснениях -12 -17°. Гололедица.

Прогноз погоды на 8 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -17..-19 -8..-10 без осадков без осадков Умба -17..-19 -8..-10 без осадков без осадков Полярные Зори -17..-19 -12..-14 без осадков без осадков Апатиты -19..-21 -12..-14 без осадков без осадков Кировск -12..-14 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Ковдор -20..-22 -12..-14 без осадков без осадков Мончегорск -12..-14 -7..-9 без осадков без осадков Ловозеро -10..-12 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -13..-15 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Никель -11..-13 -6..-8 без осадков без осадков Заполярный -8..-10 -4..-6 без осадков без осадков Североморск -7..-9 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Мурманск -7..-9 -4..-6 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 февраля