Прогноз погоды по Мурманской области на 8 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днем на севере области 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -16-21°, на крайнем западе области до -25°, днем -4 -9° при прояснениях -12 -17°. Гололедица.
Прогноз погоды на 8 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-17..-19
|
-8..-10
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
-17..-19
|
-8..-10
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-17..-19
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
-19..-21
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-12..-14
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-20..-22
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-12..-14
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-10..-12
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-13..-15
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-11..-13
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-8..-10
|
-4..-6
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
-7..-9
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-7..-9
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 февраля
|
Температура воздуха
|
утром -7..-9
|
днем -5..-7
|
вечером -4..-6
|
Осадки
|
без осадков
|
небольшой снег
|
без осадков