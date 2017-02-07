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Прогноз погоды по Мурманской области на 8 февраля

13:4007 февраля 2017Просмотров: 177

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днем на севере области 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -16-21°, на крайнем западе области до -25°, днем -4 -9° при прояснениях -12 -17°.  Гололедица.

Прогноз погоды на 8 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-17..-19

-8..-10

без осадков

без осадков

Умба

-17..-19

-8..-10

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-17..-19

-12..-14

без осадков

без осадков

Апатиты

-19..-21

-12..-14

без осадков

без осадков

Кировск

-12..-14

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-20..-22

-12..-14

без осадков

без осадков

Мончегорск

-12..-14

-7..-9

без осадков

без осадков

Ловозеро

-10..-12

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-13..-15

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Никель

-11..-13

-6..-8

без осадков

без осадков

Заполярный

-8..-10

-4..-6

без осадков

без осадков

Североморск

-7..-9

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-7..-9

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 8 февраля

Температура воздуха

утром  -7..-9

днем -5..-7

вечером -4..-6

Осадки

без осадков  

небольшой снег  

без осадков
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