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Проиндексированы выплаты почетным донорам России и почетным донорам СССР

11:0007 февраля 2017Просмотров: 353

Министерство социального развития Мурманской области сообщает, что постановлением правительства Российской Федерации с 1 февраля 2017 года установлен размер индексации 1,054 для ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».

С учетом размера индексации в 2017 году размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным этими нагрудными знаками, составляет 13 041 руб. 14 копеек.

В соответствии с требованиями законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год (в полном размере) в срок до 1 апреля центрами социальной поддержки населения.


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