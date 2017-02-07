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Работников мурманского СИЗО-1 проверяют по статье «Халатность»

12:3507 февраля 2017Просмотров: 228

В рамках процессуальной проверки следствием будет дана юридическая оценка действиям работников мурманского следственного изолятора.

По данным следствия, 2 января двое мужчин, 1982 и 1977 годов рождения, содержащихся в помещении учреждения СИЗО-1 регионального УФСИН России, совершили самоубийства.

По результатам проведенной проверки, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием данных, свидетельствующих о насильственном характере их смерти, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В настоящее время, в ходе проверки, мурманскими следователями устанавливается наличие либо отсутствие в действиях сотрудников СИЗО-1 признаков халатности, то есть неисполнении или ненадлежащим исполнении должностными лицами своих обязанностей, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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