Развитие Арктики привело к росту спроса на квалифицированных специалистов

Развитие Арктики как одного из приоритетных направлений государственной политики РФ привело к значительному росту спроса на квалифицированных специалистов в различных областях, об этом в статье, посвященной кадровому вопросу для арктических регионов, пишет ТАСС.



Эксперты отмечают, что в регионе нужны не просто энтузиасты-романтики, а подготовленные к работе в условиях Севера опытные кадры.



Кроме того, в особых климатических условиях крайне востребованными становятся разработки ученых как для освоения Арктики, так и для сохранения ее природных условий.



По данным аналитики рекрутингового портала HeadHunter (hh.ru), количество предложений от работодателей арктических регионов России (на примере Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Саха) в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в два раза.



«Основной спрос пришелся на специалистов из сферы продаж (28% от общего количества вакансий, размещенных в исследуемых регионах в январе 2017 года), добычи сырья (16%), банковской (14%), рабочего персонала (13%) и производства (12%). Большое количество вакансий размещают компании, связанные с добычей газа, нефти, минерального сырья, с разработкой карьеров или с промышленным строительством», - отметили в компании.



Чаще всего компании искали кандидатов с опытом работы от 1 года до 3 лет (40%) и от 3 до 6 лет (32%), при этом 23% предложений были доступны соискателям без опыта работы. При средней зарплате в 60 тыс. рублей встречаются оклады в 174 тыс. рублей для инженера-программиста или 157 тыс. рублей - для инженера отдела горного планирования при работе вахтовым методом. При этом кандидатам часто готовы обеспечить не только питание и проживание, но и услуги прачечной, библиотеки, спортзала.



Регионы ищут «стандартные» решения кадровых проблем



Доктор экономических наук, руководитель программы подготовки управленческих кадров для Севера и Арктики Президентской академии Вера Сморчкова в разговоре с ТАСС назвала дисбаланс спроса и предложения трудовых ресурсов в территориальном и профессиональном отношении серьезной проблемой, тормозящей социально-экономическое развитие арктических регионов.

По ее словам, в целом нет сбалансированной системы подготовки и прогнозов, какие профессии будут востребованы на арктическом рынке труда через 5-7 лет.



Проекты внедрения системности в подготовке кадров для Арктики пока запускаются только в качестве пилотных. Так, в Мурманской области - единственном субъекте Северо-Западного федерального округа - идет апробация стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. В процессе задействованы работодатели, вузы, органы власти и движение WorldSkills.



Стандарт призван прогнозировать потребность в кадрах и развивать практико-ориентированное обучение, организовать независимую оценку качества подготовки кадров, профориентацию и систему дополнительного образования детей.



В настоящее время получено согласие от 6 ведущих предприятий региона на участие в пилотной апробации стандарта, среди них горнодобывающие, судоремонтные и другие компании. В целом пилотная апробация стандарта проходит на территории 21 субъекта РФ.



При решении кадровых проблем в северных регионах не забывают и о представителях коренных народов. Как сообщили ТАСС в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа, не первый год идет подготовка кочевых учителей и воспитателей. «Сегодня в ямальской тундре работают 17 «чумовых» детских садиков и пять школ», - уточнили в департаменте.

А в Якутии для поддержки местного населения власти ставят крупным компаниям условие привлекать местных жителей на работу в первую очередь, сообщил ТАСС глава региона Егор Борисов. «На предприятиях, занимающихся добычей, проблем с кадрами нет. Мы в работе с этими предприятиями ставим только одну задачу - чтобы больше привлекалось местных кадров», - сказал он. В результате за последние пять лет «Алроса» привлекла 18 тыс. местных жителей на работу в свою компанию, а «Сургутнефтегаз» - 2 тыс. человек.



«Норникель» готовит смену



Компании-участники арктических проектов - «Норникель», «Роснефть», «Газпром» и другие - все активнее становятся инициаторами образовательных программ. Пока, по оценке Сморчковой, взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса только развивается - всего 5% образовательных программ реализуются вместе с работодателями.



Так, «Норникель» по корпоративным программам по работе со студентами сотрудничает более чем с 15 профильными вузами РФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, в портфеле «Норникеля» уже несколько действующих проектов. Среди них - программа развития человеческого капитала «Покорители Севера», занявшая в 2016 году первое место во Всероссийском конкурсе лучших проектов в области работы с выпускниками и молодыми специалистами.



Она представлена в современном формате образовательной игры сразу по нескольким направлениям: развитие личностных навыков у студентов (soft skills), погружение студентов в бизнес-процессы компании, получение ими новых знаний о производстве, получение знаний о территории и условиях проживания, знакомство с условиями труда и уровнем квалификации, требуемым компанией от сотрудников. В 2016 году в программе приняли участие более 215 студентов, а на производственную практику в «Норникель» было приглашено 360 человек.

Вторая программа компании - Всероссийские чемпионаты по решению бизнес-кейсов Cup MISIS Case и Cup Technical. В 2016 году в первом чемпионате приняли участие более 200 тыс. студентов из 65 университетов в 25 городах страны, во втором, нацеленном на решение научно-технических практических задач, - свыше 350 тыс. из 250 вузов 35 городов.

Еще один совместный проект «Норникель» ведет с Сибирским федеральным университетом. Цель - создание на базе вуза современного научно-технологического центра (R&D Центра) по разработке систем управления потоками руды и контроля качества добычи и переработки многокомпонентного минерального сырья на объектах компании. Начало работы проекта запланировано на 2017 год.

Криософия и другие ноу-хау для Арктики

Многие вузы уже сейчас задумываются о будущих востребованных в Арктике профессиях.

Например, в Тюменском государственном нефтегазовом университете (ТюмГНГУ, бывший ТИУ) в 2000 году была открыта кафедра криологии Земли. Как рассказал ТАСС председатель Тюменского научного центра СО РАН, академик РАН Владимир Мельников, ежегодно она выпускает специалистов в области изучения природных и природно-технических процессов в холодных регионах Земли и управления ими.



В 2016 году в Тюменском госуниверситете (ТюмГУ) была открыта первая в мире кафедра криософии. В состав кафедры привлечены несколько ведущих ученых из США, Мексики, Израиля, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Новые направления образования, адаптированные для развития арктической зоны РФ, начали внедряться и в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ), сообщили в пресс-службе вуза. Исторический факультет СВФУ вскоре начнет подготовку магистров по исторической урбанистике.

«В перспективе ближайшего будущего - развитие нефтепереработки, углехимии и других новых отраслей промышленности, применяющих дистанционные методы контроля и управления технологическими процессами», - отметил представитель СВФУ.

В Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ) для продвижения научных разработок ученых и студентов университета открыли Арктический инновационный центр (АИЦ). Было сформировано 24 малых инновационных предприятия, которые внедряют в производство научные результаты. Так, МИП «Стройкомпозит» разработал технологический регламент и составил рецептуру автоклавного ячеистого бетона на основе местного минерального сырья. Построен и выходит на проектную мощность завод-лаборатория по производству автоклавных пенобетонных блоков с современным автоматизированным оборудованием.

Международный опыт

Сотрудничество нацеленных на Арктику вузов с другими государствами в образовательной и научной деятельности становится массовым трендом.

Например, САФУ поддерживает тесные связи с вузами Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады и США. Более 400 студентов и 300 преподавателей ежегодно участвуют в программах академических обменов, при этом 80% студенческих и 40% преподавательских обменов происходят с вузами арктических стран.



«В этом году в проекте «Арктический плавучий университет» будет беспрецедентное иностранное участие. Мы заключили соглашение с консорциумом вузов Швейцарии. В рейсе, который запланирован на июль 2017 года, примет участие 21 представитель стран Европы», - заявил директор Арктического центра стратегических исследований САФУ Константин Зайков.

В ДВФУ с 2014 году проводятся зимние школы Ice Mechanics (Ледовая механика). В течение нескольких недель слушатели школы не только овладевают знаниями о работе в условиях Арктики на лекционных занятиях, но и проводят экспериментальные исследования.

Так, в прошлом году студенты, аспиранты и молодые ученые из Москвы, Санкт- Петербурга, Архангельска, Владивостока, Китая, Индии, Республики Корея и Норвегии за время обучения взяли несколько тонн образцов льда, чтобы в лабораториях определить их прочность. А в 2016 году в университете появились дополнительные подразделения - «Российско-китайский полярный инжиниринговый научный центр» и «Российско-Австралийский научный центр Арктики и Антарктики».

















