Сохатый в ледяной ловушке. Как спасти лося, тонущего в воде?

В интернете набирает просмотры видео, снятое в Швеции. На озере покрытом льдом семейная пара спасает провалившегося в воду лося.

На видео - мужчина и женщина прогуливаются по льду на коньках и замечают впереди в нескольких метрах от берега непонятное движение. Подъехав ближе, видят, что это молодой лось барахтается в воде - тонкий лед не выдержал груза его тела.



Сохатый не мог выбраться самостоятельно, лед под ним ломался. И было видно, что животное уже выбивается из сил. Тогда мужчина взялся за топор и принялся колоть проход к берегу. А после - еще предстояло выгнать лося на берег. Впрочем, им это удалось.



В Мурманской области случаи, когда люди приходили на помощь сохатым, тоже были. Дважды в 2012 году, оба в Кандалакшском районе. Сначала - по весне - лося обнаружили в море, недалеко от берега - он не мог выбраться на крутой берег, покрытый ледяными тросами. После нескольких часов животное удалось спасти.

А затем - в августе - подобный же случай произошел на реке Нива. Лось упал в канал гидроэлектростанции, вероятно его туда загнали собаки. Зверя запросто могло затянуть течением в работающую турбину. С помощь веревки за рога лосенка вытащили и он убежал в лес.

Один из самых свежих случаев встречи лосей и людей произошел в августе 2016 года в Мурманске. Лосенок забрел из сопок в гаражи, расположенные около Мурманской ТЭЦ. Опять-таки пришлось за дело приниматься спасателям, временно усыплять животное, чтобы потом выпустить на природу. Его вывезли в тундру, где он благополучно убежал.



Лось, спасенный из-подо льда в Швеции так же, хоть и с большим трудом, на подгибающих ногах все-таки выбрался из воды и спокойно ушел в лес, даже не обернувшись на своих спасителей.