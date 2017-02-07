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Траулер «Нимб» потерял ход в Баренцевом море

17:0007 февраля 2017Просмотров: 101

Траулер «Нимб» потерял ход из-за поломки двигателя, спасательное судно отбуксировало его в порт.

Как передает МСЦ Росморречфлота, получен доклад МСКЦ Мурманск о том, что по информации капитана траулера «Нимб», в 13:05 6 февраля остановлен главный двигатель и судно легло в дрейф в ожидании буксировки в порт из-за появления посторонних шумов в двигателе причину которых выявить не удалось.

Порт приписки суда город Мурманск, экипаж - 8 человек, собственник предприятие «Карелрыба», на промысле в Баренцевом море, 25 миль к северо-востоку от входа в Кольский залив.

В 14:40 к аварийному судну вышел спасатель «Мурманрыба», сообщает Morvesti.Ru 

В 23:00 6 февраля «Мурманрыба» взял траулер «Нимб» на буксир и повел в порт Мурманск для ремонта.

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