Убил, завернул в ковёр и выкинул в окно. Подробности расправы в Коашве

Убил, завернул в ковёр и выкинул в окно. Жестокая расправа в маленьком посёлке Коашва. Между сожителями произошёл конфликт и мужчина решил доказать правоту с помощью кухонного ножа.

На следственном эксперименте обвиняемый показывает - как наносил сожительнице удар в грудь. Сейчас кухонный нож сделан из бумаги, эмоции утихли. А в конце декабря прошлого года он не сдержался в ссоре и нанес женщине ножевое ранение.



Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области: «От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Обвиняемый помощь оказывать не стал и скрылся с места преступления».



Но через несколько дней мужчина вернулся избавиться от тела. Он решил завернуть труп в ковер и выбросил его в окно с пятого этажа.

Полицейские обнаружили тело женщины только месяц спустя. Подозреваемый планировал увезти погибшую в лес, но не довёл задуманное до конца.