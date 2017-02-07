В центре Мурманска нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Сегодня днем тревожные службы Мурманска отреагировали на сигнал, поступивший с улицы Карла Либкнехта. Звонила дворник, которая нашла в мусорном баке миномётную мину.

Надежда Кошева, дворник: «Вчера получается, что кто-то с гаражей что-то выносил, потому что много было железа разного. Машина была с утра, мусоровозка, но видимо она там задержалась».



Сигнал о находке подозрительного предмета похожего на мину поступил на пульт дежурного в 12.20 и уже через десять минут к месту происшествия подъехали полицейские, пожарные, кинологи, скорая и саперы.



Надежда Кошева, дворник: «Я с утра прихожу, с первого контейнера… жильцы же как, они всегда в первый кидают все. Я с первого перекидываю в третий, ну, и там ее увидела. Не испугалась, чего ее бояться. Но я видела, что она вроде как не учебная».



Мина действительно оказалась боевой, времен Великой Отечественной войны, но взрывчатый заряд был выплавлен, поэтому никакой опасности снаряд не представлял.

Полицейским еще предстоит выяснить, кому он принадлежал. Кто и зачем выкинул его в мусорный контейнер, переполошив все экстренные службы города.