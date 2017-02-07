В Ленинском и Первомайском округе Мурманска перекрыли несколько участков дорог

Для качественного проведения работ по уборке снега на дорогах Мурманска будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта на следующих участках:

– пер. Якорный, от дома № 19 по пр. Ледокольному до дома № 6 по пер. Якорному, с 08 до 20 часов 7 февраля;

– ул. Магомета Гаджиева, с 8 до 20 часов 7 февраля;

– ул. Крупской, с 20 часов 7 февраля до 08 часов 8 февраля;

– ул. Мира, от ул. Старостина до ул. Скальной, с 20 часов 7 февраля до 08 часов 8 февраля;

–ул. Мира, от ул. Скальной до разворотного кольца общественного транспорта, с 8 до 20 часов 8 февраля.