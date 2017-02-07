В Полярном при храме Святителя Николая Чудотворца открылась социальная гуманитарная комната

При храме Святителя Николая Чудотворца в городе Полярный открылась социальная гуманитарная комната для оказания поддержки многодетным и малообеспеченным семьям, а также другим остро нуждающимся малоимущим гражданам.

На данный момент приходской социальный отдел Никольского храма курирует 70 человек, говорится на сайте Североморской епархии. Вещи и продукты, которые жители приносят в церковь, сортируют и помещают в гуманитарный центр. А после, люди сами выбирают из всего ассортимента то, что им нужно.

На начальном этапе работа ведется по телефону. Сотрудники соцотдела прихода приглашают тех, кому нужна помощь и договариваются на определенное, удобное для всех время. В дальнейшем будет установлен постоянный режим работы.

Многие семьи очень нуждаются в одежде, обуви, канцтоварах, игрушках, средствах личной гигиены и бытовой химии.

Социальный отдел храма Николая Чудотворца Полярного благодарит всех, кто оказывает поддержку и приглашает желающих лично поучаствовать в социальной работе храма.





