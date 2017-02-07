В СИЗО Мурманска открылась новая комната ожидания и передач для родственников обвиняемых

Сегодня в мурманском следственном изоляторе открыли комнату ожидания и приёма передач. Красную ленточку в новом помещении перерезал руководитель регионального управления ведомства Евгений Шихов.

Новая комната ожидания - долгожданное обновление в мурманском СИЗО. Вход теперь сразу с улицы, минуя пропускной пункт. Помещение оборудовали вне зоны ограниченного контроля, чтобы не проверять каждого посетителя.



Евгений Шихов, начальник УФСИН по Мурманской области: «Одновременно она у нас она функционирует сразу по трём направлениям. Это и приём граждан по личным вопросам, это и приём передач. Ну и, соответственно, в том смысле, что полная информация об учреждении находится именно здесь».



Родственники тех, кто дожидается суда, комнату уже опробовали и оценили. Правда не все готовы говорить открыто на камеру.



Сразу при родственниках обвиняемых проверяют передачи. Всё ещё бывают случаи, когда в посылки пытаются положить запрещённые в изоляторе вещи. Каждый пакет тщательно обследуют кинологи.



Имя японское - Акура, а порода - бельгийская овчарка. Такой вот четвероногий контролёр работает здесь, в комнате приёма передач мурманского СИЗО.



Между сотрудниками изолятора и посетителями теперь открытый диалог. Если вещи или продукты передать заключённым нельзя - сразу возвращают.



Олеся Сорокина, младший инспектор СИЗО Мурманска: «Удобно, да. То, что сейчас нет решёток. Мы непосредственно общаемся с посетителями, с родственниками. Им так же удобно - нас видно и их нам видно».



Впрочем, как отмечают сотрудники исправительной системы - всё больше посетителей покупают всё необходимое в магазине на территории СИЗО. Каждый день здесь собирают от 10 до 20 пакетов с покупками по заявкам родственников.



Ольга Приходько, продавец: «Им удобнее стало. Сюда приходишь, покупаешь и больше никуда не надо ходить. И удобнее, так как в комнату приёма передач принести все пакеты. Бабушки некоторые ходят, им тяжело. Им легче сюда прийти, купить и всё, и уйти».



Все продукты из магазина при исправительном учреждении уже проверены. Их не вскрывают и не разрезают, как это делают, например, с колбасой, купленной за территорией СИЗО. Понятно, что на вкусовых качествах это никак не отражается, но даже заключённым приятнее получать целые продукты, а не нарезку.