Выезд на лед в районе ловозерской ледовой переправы опасен для жизни

На сегодняшний день толщина льда на озере Ловозеро составляет от 40 до 47 см. Это меньше нормы прошлого года на 12-20 см.

Ветреная погода, резкие перепады температуры наружного воздуха препятствуют становлению льда.

В течение января инспекторами участка села Ловозеро в рамках надзорно – профилактической операции «Зимняя рыбалка 2016- 2017» были проведены рейды и патрулирования на озере Ловозеро с привлечением представителей ВОСВОД, внештатных инспекторов ГИМС, представителей администрации, сотрудников полиции.

В ходе рейдов осуществлялся контроль за ледовой переправой, контроль за установкой знаков безопасности.

Ледовая обстановка на озере Ловозеро остается неблагоприятная. Толщина льда на переправе недостаточна, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Выезд на лед в районе ледовой переправы по – прежнему опасен.