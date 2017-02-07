Юноша из Африканды отправится под суд за уклонение от воинской службы

Призывник состоял на учете в военкомате по Кандалакшскому, Ковдорскому районам и городу Полярные Зори. Он прошел медицинскую комиссию и по заключению специалистов признан годным к службе в Вооруженных силах России.

Молодой человек лично под роспись неоднократно получал повестки о необходимости прибыть в военный комиссариат. Однако, осознавая, что защита отечества является долгом и обязанностью гражданина России, по повесткам в комиссариат не прибыл, уважительных причин своей неявки не представил.

Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.