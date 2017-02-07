Заплати налоги. В Мурманске началась декларационная кампания

Настал момент отчитаться перед налоговой службой. В этом году в соответствующем законодательстве есть некоторые изменения, об этом нам рассказал заместитель начальника налоговой инспекции по Мурманску Юрий Пода.

По результатам прошлой декларационной кампании отчитались лишь 65 % северян. Портят статистику граждане, которые не платят налоги, думая, что это делают их работодатели. Как правило, эти суммы автоматически удерживаются с заработной платы. Но есть случаи, когда гражданин должен самостоятельно рассчитать сумму и записать её в налоговую декларацию. Теперь сотрудники налоговой службы будут направлять извещения.



Юрий Пода, заместитель начальника налоговой инспекции по Мурманску: «Соответственно, да. За несвоевременное предоставление декларации налогоплательщику начисляются штрафы. Всё зависит от суммы налога».

Штраф не менее тысячи рублей придётся заплатить тем, кто не подаст налоговую декларацию.



Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы: от продажи имущества, ценных бумаг, от сдачи квартир, от предпринимательской деятельности, в виде выигрышей в лотереи. Подать налоговую декларацию можно до 2-го мая включительно.