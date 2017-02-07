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Заполярные натурбанисты завоевали 7 медалей на XXI чемпионате мира по натурбану в Румынии

16:2007 февраля 2017Просмотров: 85

Натурбанисты Центра спортивной подготовки Мурманской области под руководством тренера сборной команды Мурманской области по натурбану Кныра Андрея Ивановича за 3 дня соревнований на XXI чемпионате мира по натурбану (Румыния) завоевали в совокупности 7 медалей (1 серебряную и 6 бронзовых).

3 февраля на командных соревнованиях спортсмены Светлана Жаравина, Юрий Талых, Алексей Мартьянов и Иван Родин завоевали бронзу, уступив 0,21 секунды итальянцам и чуть менее 2 секунд австрийцам и сделав более чем 15 секундный отрыв от остальных команд.

4 февраля Иван Родин и Алексей Мартьянов завоевали бронзу в соревнованиях мужских двоек, уступив 1,32 секунды двойке-победителю из Австрии и 0,52 секунды итальянцам.

В соревнованиях двоек приняли участие 13 лучших команд из 8 стран мира.

Поздравляем спортсменов и тренера с медалями чемпионата, гордимся Вами и желаем дальнейших успехов!


Фото с сайта комитета по физической культуре и спорту

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