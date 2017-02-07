Житель Кировска пытался задушить мать

В один из зимних вечеров в кировскую полицию поступило сообщение от соседей о том, что в квартире по улице 50 лет Октября слышны крики женщины и угрозы в ее адрес.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что ранее не судимый безработный мужчина 1969 года рождения высказывал угрозы убийством, сдавливая шею руками своей 71-летней матери.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Он рассказал, что конфликты между ним и матерью, с которой проживает совместно, происходят постоянно.

Во время очередной ссоры, он не сдержался и применил к пенсионерке физическую силу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.