16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Житель Кировска пытался задушить мать

14:4707 февраля 2017Просмотров: 173

В один из зимних вечеров в кировскую полицию поступило сообщение от соседей о том, что в квартире по улице 50 лет Октября слышны крики женщины и угрозы в ее адрес.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что ранее не судимый безработный мужчина 1969 года рождения высказывал угрозы убийством, сдавливая шею руками своей 71-летней матери.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Он рассказал, что конфликты между ним и матерью, с которой проживает совместно, происходят постоянно.

Во время очередной ссоры, он не сдержался и применил к пенсионерке физическую силу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Читайте также
Траулер «Нимб» потерял ход в Баренцевом мореВ крематории под Мурмашами разожгли костёр из крабовДоктор, спасший пассажира самолёта Мурманск – Москва, получит наградуЗаполярные натурбанисты завоевали 7 медалей на XXI чемпионате мира по натурбану в Румынии
Мурманчанка устроила взбучку своему сожителюШведы с помощью топора спасли гибнущего лося, провалившегося под ледВ Полярном при храме Святителя Николая Чудотворца открылась социальная гуманитарная комната119 жителей Заполярья получили звание «Ветеран труда Мурманской области»Мончегорские спортсмены вернулись с медалями с чемпионата и первенства России по парусному спорту в АрхангельскеМурманчанам предлагают избавиться от макулатуры
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  