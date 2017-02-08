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Будущие жители новых социальных домов сегодня осмотрели свои квартиры

20:0408 февраля 2017Просмотров: 411

Сегодня будущие жильцы социальных домов на декабристов смогли увидеть свои новые квартиры, оценить качество строительства. Сопровождали новосёлов и журналисты ТВ-21.

Современные двери и стеклопакеты. Новенькие обои и линолеум. В ванной комнате и туалете уже стоит вся необходимая сантехника. Вокруг все чисто и аккуратно. Конечно, новенькие социальные квартиры не идут ни в какое сравнение с домами из которых сюда и переедут новосёлы.

Лариса Волкова: «Квартира мне нравится. Насколько я знаю, даже по метражу больше. Мы жили с соседями, а теперь будем жить одни. Горячая вода, ванна. То чего у нас не было в деревянном доме.  Расположение немного важно, как бы это центр города».

Переедет в эту квартиру Лариса Волкова вместе с сыном. Кто какую комнату займёт, уже решили. Раньше они ютились в коммуналке на Сомова, занимали 2 комнаты в трёшке.

Лариса Волкова: «Наш дом признан аварийным, Мы ждали 10 лет. - А сколько в деревяшке жили? - 27. Полжизни».

Люди искренне радуются, что сейчас начинается другая половина жизни - после деревяшки. Говорит, что не понимает людей, которые недовольны новостройками.

Лариса Волкова: «Бывает, просто не нажились может быть в деревянных домах. Кто нажился, наверное, рад любому углу. Тем более и горячая вода и жить в таком районе, я думаю это прекрасно».

Показывают квартиры уже и другим будущим новосёлам. На застройку этого жилого комплекса у подрядчиков ушло менее года. Всего здесь 4 трёхэтажных дома на 108 квартир. Расположились они на улицах Генералова и Декабристов. На месте снесённых деревяшек.

Евгений Юрьев,  заместитель председателя комитета имущественных отношений Мурманска: «Как вы видите дома современные. Использовался качественный материал. Учтены пожелания граждан. Сейчас осматриваем, жильцы смотрят свои помещения. Если есть замечания, мы с подрядчиком сразу же устраняем».

Так же подрядчику предстоит еще благоустроить территорию вокруг домов. Убрать строительные заборы. Но это чуть позже, когда люди начнут переезжать. Планируется, что произойдет это в конце марта. Сейчас же и забор и охрана нужны для сохранности новостроек.

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