Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе

«Норникель», крупнейший мировой производитель никеля и палладия, объявил предварительные производственные результаты за прошлый год и производственный прогноз на год нынешний.

Производственные результаты соответствуют ранее опубликованным компанией прогнозам. Так в целом, по итогам 2016 года, объем производства никеля снизился на 12% по сравнению с 2015 годом и составил 236 тысяч тонн, а производство меди по сравнению с прошлым годом снизилось на 2% и составило 360 тысяч тонн. Снижение производства обусловлено плановым закрытием Никелевого завода, модернизацией ТОФ и ростом незавершённого производства в связи с реконфигурацией мощностей. В связи с закрытием Никелевого завода, начиная с четвертого квартала 2016 года, весь никелевый файнштейн, произведенный на Надеждинском металлургическом заводе, направляется на переработку в Кольскую ГМК и предприятие Norilsk Nickel Harjavalta. Так Кольская ГМК, ставшая крупнейшим никелерафинировочным центром в мире, произвела в четвертом квартале прошлого года 42 тысячи тонн товарного никеля, что выше объемов производства никеля всеми российскими подразделениями «Норникеля» в третьем квартале 2016 года на 2%. План на 2017 год предполагает восстановление объёма производства после временного снижения.

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Блок корпоративной защиты «Норникеля» подвел результаты работы в 2016 году. Главный итог, сделанный специалистами: корпоративная защита– это важная часть общенациональной системы экономической безопасности.

«Норникель» сегодня реализует крупные проекты в разных направлениях деятельности. Их безопасность является основным условием бесперебойной работы всех производственных, транспортных, информационных и логистических цепочек компании. Деятельность предприятий «Норникеля» имеет стратегическое значение для экономики всей страны. Поэтому особое внимание уделяется сотрудничеству с правоохранительными органами в вопросах повышения антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры компании, укрепления IT-защиты корпоративных информационных ресурсов и производственных процессов, усиления и развития системы проверок контрагентов.

Владислав Гасумянов, вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты компании: «Современная корпоративная защита фактически является интегрированной частью общенациональной системы экономической безопасности. Особенно это касается деятельности предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики страны, одним из которых, безусловно, является «Норникель».

В качестве приоритетных направлений деятельности блока корпоративной защиты на 2017 год определены вопросы обеспечения безопасности переноса рафинировочного процесса из Заполярного Филиала компании на Кольскую ГМК, модернизация Надеждинского металлургического завода, закрытие Никелевого завода, безопасность Мурманского и Заполярного транспортных филиалов, осуществляющих перевозку продукции компании, сопровождение масштабных экологических проектов компании. Деятельность блока корпоративной защиты «Норникеля» не раз была отмечена профессиональными наградами и премиями. Вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты компании Владислав Гасумянов был награждён Орденом Почёта за выдающиеся достижения.

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Стремление крупного бизнеса стать более экологичным приветствует государство. Об этом рассказал во время визита в Мурманскую область специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

При этом, «Норникель» Сергей Иванов назвал одним из лидеров экологических изменений, отметив, что подавляющее большинство крупных российских предприятий мотивировать на эту работу не надо.

Сергей Иванов, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту: «Потому, что они сами прекрасно понимают, что если они сегодня не начнут модернизацию своего производства с точки зрения экологии, то у них не будет расти производительность труда, и в конечно счёте их продукция станет неконкурентноспособна, особенно на экспортных рынках. И если они не будут вкладывать в наилучшие доступные технологии, они сами себя накажут».

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В Кольской ГМК, входящей в группу компаний «Норникеля», начались пусконаладочные работы по проекту «Техническое перевооружение азотно-кислородной станции». Это – один из важнейших инвестиционных проектов, который «Норникель» реализует в Мончегорске. Его стоимость - более полутора миллиардов рублей.

Разработала проект и осуществила поставку оборудования немецкая компания Linde AG - мировой лидер по внедрению воздухоразделительного оборудования. Генеральный подрядчик – научно-производственное предприятие «Криосервис», имеющий многолетний опытом работы в области криогенной и вакуумной техники. Сейчас специалисты тестируют системы отопления, вентиляции, электроснабжения, пожаротушения, контрольно-измерительную аппаратуру. Следующий этап предполагает наладку основного технического оборудования: компрессоров, насосов и самой воздухоразделительной установки проектной мощностью, покрывающей все потребности Кольской ГМК в газообразном и жидком кислороде и азоте. Предполагается, что новая воздухоразделительная установка будет полностью вовлечена в технологическую цепочку комбината летом 2017 года.