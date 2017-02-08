Где теперь получить помощь при переломах? Сегодня в правительстве региона обсудили перенос травмпункта в больницу «Севрыба»

Мурманский травмпункт на улице Шмидта переедет в больницу «Севрыба». Как туда добираться? Что будет со старым травмпунктом? Эти и другие вопросы сразу же взволновали многих мурманчан. Сегодня в правительстве региона прошла рабочая встреча, на которой обсуждалось будущее городского травмпункта.

Зима, гололёд - горячая пора для работников травмпункта. Сейчас он расположен на базе мурманской поликлиники номер один. Только за декабрь прошлого года туда обратились более 2 тысяч мурманчан. Помощь оказали всем, но почти четверть из них направили в медсанчасть больницы «Севрыба».



Наталья Сергеева, главный врач городской поликлиники №1: «В травмпункте работает врач, который имеет под рукой только пару медсестер и лидокаин для обезболивания, нет анестезиологического пособия, поэтому все сложные случаи, оказание серьезной травматологической помощи, они не могут быть оказаны на месте».



Как говорят в региональном минздраве, решение об организации травмпункта в «Севрыбе» назревало давно. При ее строительстве уже предполагалось наличие травматологического отделения, функции которого сейчас выполняет медсанчасть больницы. За 2016 год ее специалисты обслужили 3271 пациента с травмами. Причем 722 человека обратились сами, без направления.



Альфред Татаркулов, начальник медсанчасти больницы «Севрыба»: «По факту, мы эту помощь амбулаторную уже оказываем. И хотим мы, не хотим, на базе нашего учреждения придется создавать это отделение. По амбулаторной неотложной травматологической помощи».



Многих мурманчан при переносе травмпункта в «Севрыбу» обеспокоило сразу несколько моментов. Первое, это что будет с помещениями на Шмидта, а второе, конечно, труднодоступность больницы. Но, по словам главного врача первой поликлиники Натальи Сергеевой, люди с травмами меньше всего хотят ходить пешком.



Наталья Сергеева, главный врач городской поликлиники №1: «Все люди, которые направлены в стационар, добирались туда либо скорой помощью, либо своим транспортом, либо вызывали такси, потому что чаще всего это ночные часы времени, и человек с острой травмой в общественном транспорте не в состоянии куда-то доехать».



Что касается помещений на Шмидта, они останутся, и будут выполнять часть функций травмпункта, ведь сюда обращаются не только с травмами и переломами, но и с обморожениями, порезами, ожогами и укусами. Подобная помощь будет, как и раньше, оказываться на базе первой поликлиники.



Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области: «Речь идет об организации современного травматологического приемного отделения с использованием кадрового ресурса и площадей больницы «Севрыба». Речь о закрытии существующего травматологического пункта по адресу Шмидта, 49 не шла и не идет. Мы будем собирать статистику, чтобы определить какие функции оставить».



О сроках реализации проекта создания травматологического отделения говорить пока рано. Сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения. Все заинтересованные стороны решают, как лучше организовать рабочий процесс и учесть пожелания всех, в том числе и обычных жителей Мурманска.