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Ледокол «Новороссийск» выполнил первую ледокольную проводку к архипелагу Земля Франца-Иосифа

12:5908 февраля 2017Просмотров: 116

Находящийся в оперативном управлении Мурманского филиала ледокол «Новороссийск» 5 февраля благополучно достиг острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает Росморпорт.

Переход ледокола к берегам острова, который одновременно обеспечивал ледокольную проводку пассажирского судна «Клавдия Еланская», занял четверо суток.

В соответствии с рейсовым заданием судном выполнена перевозка и безопасная высадка на берег более 200 пассажиров. На борту ледокола в пункт назначения одновременно доставлено свыше 160 тонн грузов, которые с помощью имеющегося на борту подъемного крана грузоподъемностью 26 тонн успешно выгружены на ледовый припай.

По завершении погрузочно-разгрузочных работ ледокол «Новороссийск» вместе с судном «Клавдия Еланская», в свою очередь забравшим пассажиров с острова, 6 февраля направились обратно в морской порт Мурманск.

После возвращения ледокола и пополнения своих запасов топливом и снабжением в морском порту, он выполнит очередную ледокольную проводку судов к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

В этот раз он будет сопровождать танкер «Варзуга» с грузом топлива на борту.


Фото сайта Росморпорт

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