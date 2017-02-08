Мурманская прокуратура добивается закрытия сайтов с информацией о способах уклонения от уплаты налогов

Прокуратурой Ленинского округа Мурманска выявлены сайты, содержащие сведения о способах и схемах уклонения от уплаты транспортного налога, НДС и налога на доходы физических лиц.

Предоставление доступа к указанным сведениям в интернете представляет собой информационное пособничество в совершении правонарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратурой в суд направлено 9 заявлений о признании указанной информации запрещенной и ограничении доступа к этим интернет-ресурсам.