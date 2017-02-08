Мурманского моряка взяли в заложники нигерийские пираты

У берегов Нигерии 5 февраля пираты атаковали судно «BBC CARIBBEAN», принадлежащее немецкой компании «Бризе Шифхард». На борту находились 11 человек экипажа. Восьмерых взяли в заложники и увезли в неизвестном направлении. Среди них один мурманчанин - Сергей Игоревич Гусаров.



Сергей Гусаров ушел в рейс в сентябре прошлого года, в марте должен был вернуться домой. Последний раз с родителями общался по телефону 4 февраля, утром 5 еще переписывался с сестрой в интернете, а днем его судно атаковали пираты.



В компании судовладельца в Германии организован оперативный штаб с представителями криминальной полиции. Они держат связь с МИДом России, посольством России в Нигерии и нигерийской полицией.

Однако пираты с требованием выкупа пока не обращались, никаких требований не выдвигали. Подобный инцидент с судном компании «Бризе Шифхард» произошел в 2010 году. Тогда судовладелец заплатил выкуп, и все моряки благополучно вернулись на родину.



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