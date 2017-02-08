16+
I-9°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

На пороге виртуальных экскурсий по КГМК

11:0208 февраля 2017Просмотров: 84

Уже скоро в Мончегорске можно будет совершить путешествие по цехам Кольской ГМК, не выходя из музея. В этом взрослым и детям помогут современные технологии и очки виртуальной реальности: в Музее истории города Мончегорска завершают работу над проектом «Виртуальная доступность КГМК».

Музейный проект входит в число победителей конкурса социальных инициатив, организованного «Норникелем». Благодаря проекту, в Музее истории города все желающие, придя в краеведческий музей, смогут погулять по подразделениям Кольской ГМК, узнать об их истории и увидеть красоту расплавленного металла на виртуальной экскурсии, сообщает kn51.ru.

- Проект «Виртуальная доступность КГМК», который мы реализуем при содействии «Норникеля» по благотворительной программе компании «Мир новых возможностей», уже в завершающей стадии. В настоящее время идет доработка программного обеспечения и согласование роликов, - рассказала Kn51 директор Музея истории города Мончегорска Иванна Сорокина. - На этом этапе должны быть учтены все нюансы по содержанию и технические моменты.

Съемки на промплощадке КГМК с помощью специализированной 3D-камеры выполнили специалисты пермской компании мультимедийных решений «Маугри». Видеоматериал собирали в цехе электролиза никеля, рафинировочном и металлургическом цехах КГМК. Затем был сформирован экскурсионный видеоряд с обзором в 360 градусов и смонтирован 10-минутный видеоролик виртуальной экскурсии, который предустановят на очки виртуальной реальности. Всего таких очков будет трое.

Как рассказала Иванна Сорокина, одни виртуальные очки уже прибыли, в скором времени должны доставить еще двое.

Презентация проекта «Виртуальная доступность КГМК» состоится в Музее истории Мончегорска 21 февраля в 14.00 по адресу: ул. Царевского, 2. Оборудование и экскурсионные ролики представят вниманию школьников. Именно школьники - основная целевая аудитория проекта.

Виртуальные экскурсии помогут сформировать у подрастающего поколения представление о производстве, о рабочих и инженерных специальностях и, возможно, определиться со своим профессиональным будущим.

В презентации примут участие и бывшие работники комбината «Североникель» и Кольской ГМК. Им тоже будет интересно побывать в цехах, в которых трудились много лет.


Фото kn51.ru

Читайте также
В Мурманской области военнослужащий отправился в колонию за неявку в войсковую частьВ Мурманске злостный алиментщик скрывался от уплаты долга в изоляторе временного содержанияВ Полярных Зорях пройдет открытый Кубок Кольской АЭС по игре юкигассенВ Умбе отпраздновали 25-летие территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея
Сегодня в Североморске на Приморской площади устроят флэшмобВременный запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 днейМончегорский приход возглавил протоиерей Андрей РазинковУченый, историк, краевед Алексей Алексеевич Киселев в электронной библиотеке «Кольский Север»На сайте Североморской епархии начала свою работу виртуальная приемнаяЗрители норвежского Вардё будут изучать историю по русским фильмам
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  