На пороге виртуальных экскурсий по КГМК

Уже скоро в Мончегорске можно будет совершить путешествие по цехам Кольской ГМК, не выходя из музея. В этом взрослым и детям помогут современные технологии и очки виртуальной реальности: в Музее истории города Мончегорска завершают работу над проектом «Виртуальная доступность КГМК».

Музейный проект входит в число победителей конкурса социальных инициатив, организованного «Норникелем». Благодаря проекту, в Музее истории города все желающие, придя в краеведческий музей, смогут погулять по подразделениям Кольской ГМК, узнать об их истории и увидеть красоту расплавленного металла на виртуальной экскурсии, сообщает kn51.ru.

- Проект «Виртуальная доступность КГМК», который мы реализуем при содействии «Норникеля» по благотворительной программе компании «Мир новых возможностей», уже в завершающей стадии. В настоящее время идет доработка программного обеспечения и согласование роликов, - рассказала Kn51 директор Музея истории города Мончегорска Иванна Сорокина. - На этом этапе должны быть учтены все нюансы по содержанию и технические моменты.

Съемки на промплощадке КГМК с помощью специализированной 3D-камеры выполнили специалисты пермской компании мультимедийных решений «Маугри». Видеоматериал собирали в цехе электролиза никеля, рафинировочном и металлургическом цехах КГМК. Затем был сформирован экскурсионный видеоряд с обзором в 360 градусов и смонтирован 10-минутный видеоролик виртуальной экскурсии, который предустановят на очки виртуальной реальности. Всего таких очков будет трое.

Как рассказала Иванна Сорокина, одни виртуальные очки уже прибыли, в скором времени должны доставить еще двое.

Презентация проекта «Виртуальная доступность КГМК» состоится в Музее истории Мончегорска 21 февраля в 14.00 по адресу: ул. Царевского, 2. Оборудование и экскурсионные ролики представят вниманию школьников. Именно школьники - основная целевая аудитория проекта.

Виртуальные экскурсии помогут сформировать у подрастающего поколения представление о производстве, о рабочих и инженерных специальностях и, возможно, определиться со своим профессиональным будущим.

В презентации примут участие и бывшие работники комбината «Североникель» и Кольской ГМК. Им тоже будет интересно побывать в цехах, в которых трудились много лет.



Фото kn51.ru



