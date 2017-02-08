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«Наше утро» и день российской науки. Просыпаемся по-умному

06:3008 февраля 2017Просмотров: 131

293 года назад в России была основана Академия наук. Сейчас этот день считается днём Российской науки. Так что сегодня можно поздравить всех, кто учит, учится и что-то изучает.

Корреспонденты «Нашего утра» вспомнят не только о научных фактах. Они покажут всех претенденток на звание самой красивой девушки Мурманской области, расскажут, зачем зебра приставала к прохожим, рассекретят саамского музыканта, объяснят, почему худой мир не лучше доброй ссоры и познакомят зрителей с человеком, для которого компьютерные игры – это не хобби, а работа.

Программа «Наше утро» начинается в 6:30 на телеканале ТВ21+ (22 канал в сети Ростелеком), а так же транслируется с 7:15 до 8:45 на СТС-ТВ-21. Встречайте утро весело и с пользой!

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