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«Норникель» - среди победителей Всероссийского конкурса РСПП

12:3408 февраля 2017Просмотров: 20

В Российском союзе промышленников и предпринимателей  подведены итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016».

Президент РСПП А. Шохин подписал распоряжение «Об итогах Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016», которым был утвержден список победителей конкурса.

Награждение победителей конкурса будет проходить во время форумов Недели российского бизнеса в марте 2017 года и других значимых мероприятий.

«Норникель» - среди победителей Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016». В номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства» ГМК на первой строчке. В номинации «За экологическую ответственность» - Гран-при.

Победители конкурса в номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства»:
«Норникель» (Красноярский край);

РУСАЛ (г. Москва);

«Объединенная металлургическая компания», ОМК (г. Москва).

В номинации «За экологическую ответственность»:

Гран-при - «Норникель» (Красноярский край);

«Северсталь» (Вологодская обл.);

«ТАНЕКО» (Республика Татарстан);

«Медногорский медно-серный комбинат», ММСК (Оренбургская обл.)

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Москва);

«Турбонасос» (Воронежская обл.).

Полный список победителей конкурса доступен на сайте Российского Союза промышленников и предпринимателей.

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