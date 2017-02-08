В Российском союзе промышленников и предпринимателей подведены итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016».
Президент РСПП А. Шохин подписал распоряжение «Об итогах Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016», которым был утвержден список победителей конкурса.
Награждение победителей конкурса будет проходить во время форумов Недели российского бизнеса в марте 2017 года и других значимых мероприятий.
«Норникель» - среди победителей Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016». В номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства» ГМК на первой строчке. В номинации «За экологическую ответственность» - Гран-при.
Победители конкурса в номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства»:
«Норникель» (Красноярский край);
РУСАЛ (г. Москва);
«Объединенная металлургическая компания», ОМК (г. Москва).
В номинации «За экологическую ответственность»:
Гран-при - «Норникель» (Красноярский край);
«Северсталь» (Вологодская обл.);
«ТАНЕКО» (Республика Татарстан);
«Медногорский медно-серный комбинат», ММСК (Оренбургская обл.)
«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Москва);
«Турбонасос» (Воронежская обл.).
Полный список победителей конкурса доступен на сайте Российского Союза промышленников и предпринимателей.