Оленегорский ГОК «Северстали» подвел итоги минувшего года

Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Северстали» за 2016 год выполнил производственную программу в полном объеме.



Коллектив комбината добыл около 18,2 млн. м3 горной массы, произвел и отгрузил Череповецкому меткомбинату 4,1 млн. тонн концентрата.



«Впервые за всю историю работы предприятия коллективу удалось существенно улучшить качество выпускаемой продукции, - подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора АО «Олкон» Алексей Щербаков. - В частности, мы повысили содержание железа в концентрате с 65,7% до 66,4%, что положительным образом сказалось на экономических показателях всей компании «Северсталь».



Оленегорский горно-обогатительный комбинат, выполняя производственные планы, планомерно снижал затраты, внедряя более эффективные технологии и организационные мероприятия. Так, горному управлению удалось увеличить «ходимость» крупногабаритных шин на 2,9 тыс.км., а дробильно-обогатительная фабрика за счет работы на новом сушильном отделении концентрата существенно сократила расход мазута и электроэнергии.

Инвестиционная программа «Олкона» в минувшем году составила около 1 млрд. 67 млн. рублей. На эти средства предприятие не только заменило устаревшие фонды, но и расширило парк техники.

«Мы закупили два самосвала и два бульдозера, что позволило нам увеличить объемы вскрыши на Комсомольском карьере.Также в минувшем году мы завершили один из крупнейших инвестиционных проектов комбината за последние годы – строительство нового сушильного отделения концентрата», - отметил Алексей Щербаков.





