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По сравнению с 2015, в прошлом году реже насиловали, но чаще убивали

20:0308 февраля 2017Просмотров: 98

В следственном управлении следственного комитета сегодня подвели итоги работы за прошлый год. На расширенном заседании коллегии руководитель ведомства Николай Коннов рассказал о результатах и озвучил задачи на будущее.

В прошлом году по сравнению с 2015-ым в целом было совершено меньше преступлений, в том числе, тяжких и особо тяжких. Речь идет о причинении вреда здоровью, повлекшем смерть, а также об изнасилованиях. При этом, убийств было больше. Раскрываемость растет - отметил Николай Коннов. Среди приоритетных направлений по-прежнему остается расследование преступлений прошлых лет, преступлений в отношении детей, а также борьба с коррупцией. Подводя итоги заседания, Николай Коннов поблагодарил всех сотрудников за работу.

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