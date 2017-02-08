По сравнению с 2015, в прошлом году реже насиловали, но чаще убивали

В следственном управлении следственного комитета сегодня подвели итоги работы за прошлый год. На расширенном заседании коллегии руководитель ведомства Николай Коннов рассказал о результатах и озвучил задачи на будущее.

В прошлом году по сравнению с 2015-ым в целом было совершено меньше преступлений, в том числе, тяжких и особо тяжких. Речь идет о причинении вреда здоровью, повлекшем смерть, а также об изнасилованиях. При этом, убийств было больше. Раскрываемость растет - отметил Николай Коннов. Среди приоритетных направлений по-прежнему остается расследование преступлений прошлых лет, преступлений в отношении детей, а также борьба с коррупцией. Подводя итоги заседания, Николай Коннов поблагодарил всех сотрудников за работу.