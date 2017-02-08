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Полное видео программы «Новости»

20:0008 февраля 2017Просмотров: 145

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 8 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Моряк из Мурманска оказался в плену у гвинейских пиратов. Вместе с ним еще один украинец и 6 россиян. Что произошло у берегов Нигерии и есть ли шанс на спасение?

Авианосец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Пётр Великий» встали на рейд у родных берегов. В Североморске сегодня Флэшмоб и салют в честь военных моряков.

Что будет с медициной в Никеле, какова судьба больницы? Закроют ли роддом? Жители Никеля обратились в минздрав.

Где теперь получать помощь при переломах и ушибах? Придется ли ходить пешком в «Севрыбу»? Сегодня в правительстве региона обсудили будущее мурманского травмпункта.

Десятки лет ожидания в прошлом. Будущие жители новых социальных домов осматривают свои квартиры.

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Развитие онкологической службы в Мурманской области обсудили в региональном ОНФОбщественная организация проверила состояние социальных новостроек в УмбеГородские власти, региональное правительство и градообразующее предприятие будут вместе выполнять план развития КовдораСегодня отмечается День российской наукиМурманского моряка взяли в заложники нигерийские пиратыГде в Мурманске будет травмпункт?
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