Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 8 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Моряк из Мурманска оказался в плену у гвинейских пиратов. Вместе с ним еще один украинец и 6 россиян. Что произошло у берегов Нигерии и есть ли шанс на спасение?



Авианосец «Адмирал Кузнецов» и крейсер «Пётр Великий» встали на рейд у родных берегов. В Североморске сегодня Флэшмоб и салют в честь военных моряков.



Что будет с медициной в Никеле, какова судьба больницы? Закроют ли роддом? Жители Никеля обратились в минздрав.



Где теперь получать помощь при переломах и ушибах? Придется ли ходить пешком в «Севрыбу»? Сегодня в правительстве региона обсудили будущее мурманского травмпункта.



Десятки лет ожидания в прошлом. Будущие жители новых социальных домов осматривают свои квартиры.

