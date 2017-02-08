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Прогноз погоды по Мурманской области на 9 февраля

13:1808 февраля 2017Просмотров: 201

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, на западе области местами до -25°, днем -2-7° при прояснениях -12 -17°.  Гололедица.

Прогноз погоды на 9 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-13..-15

-8..-10

без осадков

без осадков

Умба

-13..-15

-8..-10

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-14..-16

-12..-14

без осадков

без осадков

Апатиты

-13..-15

-12..-14

без осадков

без осадков

Кировск

-14..-16

-8..-10

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-16..-18

-12..-14

без осадков

без осадков

Мончегорск

-12..-14

-7..-9

без осадков

без осадков

Ловозеро

-12..-14

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-12..-14

-6..-8

небольшой снег

небольшой снег

Никель

-11..-13

-6..-8

без осадков

без осадков

Заполярный

-10..-12

-4..-6

без осадков

без осадков

Североморск

-7..-9

-3..-5

без осадков

без осадков

Мурманск

-7..-9

-3..-5

без осадков

без осадков

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 9 февраля 2017 года

Температура воздуха

утром  -7..-9

днем -3..-5

вечером -4..-6

Осадки

без осадков  

без осадков

без осадков
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