Прогноз погоды по Мурманской области на 9 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, на западе области местами до -25°, днем -2-7° при прояснениях -12 -17°. Гололедица.
Прогноз погоды на 9 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-13..-15
|
-8..-10
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
-13..-15
|
-8..-10
|
без осадков
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-14..-16
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Апатиты
|
-13..-15
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-14..-16
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-16..-18
|
-12..-14
|
без осадков
|
без осадков
|
Мончегорск
|
-12..-14
|
-7..-9
|
без осадков
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-12..-14
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-12..-14
|
-6..-8
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-11..-13
|
-6..-8
|
без осадков
|
без осадков
|
Заполярный
|
-10..-12
|
-4..-6
|
без осадков
|
без осадков
|
Североморск
|
-7..-9
|
-3..-5
|
без осадков
|
без осадков
|
Мурманск
|
-7..-9
|
-3..-5
|
без осадков
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 9 февраля 2017 года
|
Температура воздуха
|
утром -7..-9
|
днем -3..-5
|
вечером -4..-6
|
Осадки
|
без осадков
|
без осадков
|
без осадков