Прогноз погоды по Мурманской области на 9 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15-20°, на западе области местами до -25°, днем -2-7° при прояснениях -12 -17°. Гололедица.

Прогноз погоды на 9 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -13..-15 -8..-10 без осадков без осадков Умба -13..-15 -8..-10 без осадков без осадков Полярные Зори -14..-16 -12..-14 без осадков без осадков Апатиты -13..-15 -12..-14 без осадков без осадков Кировск -14..-16 -8..-10 небольшой снег небольшой снег Ковдор -16..-18 -12..-14 без осадков без осадков Мончегорск -12..-14 -7..-9 без осадков без осадков Ловозеро -12..-14 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -12..-14 -6..-8 небольшой снег небольшой снег Никель -11..-13 -6..-8 без осадков без осадков Заполярный -10..-12 -4..-6 без осадков без осадков Североморск -7..-9 -3..-5 без осадков без осадков Мурманск -7..-9 -3..-5 без осадков без осадков

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 9 февраля 2017 года