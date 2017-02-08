Развитие онкологической службы в Мурманской области обсудили в региональном ОНФ

В региональном отделении «Общероссийского народного фронта» сегодня тоже говорили о медицине. Там собрались врачи из разных регионов России и конечно из городов Мурманской области. Темой беседы стала онкология.

Онкологических больных в Мурманской области становится больше. В 15 году значилось около 500 вновь заболевших, а в 2016 - уже более 3х тысяч. Но, как говорят врачи, рост прогнозируемый - лучше стала диагностика, и люди стали обращаться на обследование чаще.

Татьяна Кусайко, член Совета Федерации Федерального Собрания России: «Рост онкологических заболеваний, который сейчас отмечается, он имеет свою природу. Это говорит о том, что всё-таки улучшается методика диагностики. И то количество выявленных заболеваний говорит о том, что мы на правильном пути».



Алексей Беляев, председатель ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа: «К моему приятному удивлению, здесь в регионе действительно есть потенциал для того, и большой задел, чтобы раннюю диагностику поднять на более высокий уровень».



Что хотелось бы улучшить, так это оснащение онкоцентра, рассуждают врачи. Оборудование в радиологии и операционных давно пора менять. Это задачи на ближайшее время.



Роман Пономарёв, заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера: «Служба будет, служба нужна. Никто её не закрывает, не превращать во что-то не собирается. И Татьяна Алексеевна Кусайко правильно сказала - есть поддержка со стороны и губернатора, и зам губернатора, и министра здравоохранения».



В перспективе в Мурманской области могут открыть скрининговый центр для лечения молочных желез. Сейчас в регионе работает 20 маммологов, такое число специалистов позволяет создать профильный центр, который в области необходим.