16+
!-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Развитие онкологической службы в Мурманской области обсудили в региональном ОНФ

20:0508 февраля 2017Просмотров: 154

В региональном отделении «Общероссийского народного фронта» сегодня тоже говорили о медицине. Там собрались врачи из разных регионов России и конечно из городов Мурманской области. Темой беседы стала онкология.

Онкологических больных в Мурманской области становится больше. В 15 году значилось около 500 вновь заболевших, а в 2016 - уже более 3х тысяч. Но, как говорят врачи, рост прогнозируемый - лучше стала диагностика, и люди стали обращаться на обследование чаще.

Татьяна Кусайко, член Совета Федерации Федерального Собрания России: «Рост онкологических заболеваний, который сейчас отмечается, он имеет свою природу. Это говорит о том, что всё-таки улучшается методика диагностики. И то количество выявленных заболеваний говорит о том, что мы на правильном пути».

Алексей Беляев, председатель ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа: «К моему приятному удивлению, здесь в регионе действительно есть потенциал для того, и большой задел, чтобы раннюю диагностику поднять на более высокий уровень».

Что хотелось бы улучшить, так это оснащение онкоцентра, рассуждают врачи. Оборудование в радиологии и операционных давно пора менять. Это задачи на ближайшее время.

Роман Пономарёв, заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера: «Служба будет, служба нужна. Никто её не закрывает, не превращать во что-то не собирается. И Татьяна Алексеевна Кусайко правильно сказала - есть поддержка со стороны и губернатора, и зам губернатора, и министра здравоохранения».

В перспективе в Мурманской области могут открыть скрининговый центр для лечения молочных желез. Сейчас в регионе работает 20 маммологов, такое число специалистов позволяет создать профильный центр, который в области необходим.

Реклама
Читайте также
Трагедия в Гвинейском заливе - моряк из Мурманска оказался в пленуВ Североморске сегодня флэшмоб и салют в честь военных моряковРегиональный минздрав отвечает на наболевшие вопросы никельчанГде теперь получить помощь при переломах? Сегодня в правительстве региона обсудили перенос травмпункта в больницу «Севрыба»
Общественная организация проверила состояние социальных новостроек в УмбеГородские власти, региональное правительство и градообразующее предприятие будут вместе выполнять план развития КовдораСегодня отмечается День российской наукиМурманского моряка взяли в заложники нигерийские пиратыГде в Мурманске будет травмпункт?Баренц Спектакль 2017. В Киркенесе открывается пограничный фестиваль
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  