Региональный минздрав отвечает на наболевшие вопросы никельчан

Жители посёлка Никель написали обращение в минздрав. Они опасаются, что новая система здравоохранения не сможет обеспечить простым гражданам достойный уровень медицины.

Съёмочная группа ТВ-21 выслушала обе стороны - и никельчан и представителей минздрава. Так что же происходит на самом деле? В ситуации разбирались журналисты ТВ21.

Почему поликлинику из центра перенесли на окраину? Правильно ли сокращать количество коек в больнице, если численность населения осталась прежней? Все эти и другие вопросы легли в обращение, которое жители посёлка направили министру здравоохранения.

Татьяна Кузнецова, жительница Никеля: «Я не отстаиваю интересы работников. Я отстаиваю жителей, которые обращаются за медицинской помощью и не могут получить её в полном объёме».

Да, поликлиника раньше была в центре посёлка, теперь на горе - неудобно. Но в поликлинике нам рассказали, что переезд - мера вынужденная. Старое помещение представляло угрозу для жизни. Заключением экспертизы его признали аварийным. Пол, стены, потолок не выдерживали никакой критики.

Галина Бухольцева, участковый терапевт: «Гора, людям плохо добираться, дороги не чищены. Это всё трудно. А с другой стороны мы там сидели с 80-ых годов и в грибках этих задыхались».

Чтобы хоть как-то решить проблему, с 1 февраля из центра посёлка до больницы запустили микроавтобус, он делает 14 рейсов в день туда и обратно. Стоимость проезда - 28 рублей. Расписание движения есть в регистратуре больницы.

С 2013 года в Печенгском районе работает программа по восстановлению медицины. Вот один пример «до» и «после». Здесь, ещё совсем недавно выдавали амбулаторные карты, пациенты ждали свою очередь к врачу. Теперь вот в таких условиях принимают врачи, переехавшие из старой поликлиники.

Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области: «Мы в конце прошлого года утверждали структуру этой больницы. Все отделения, которые были на первое января - мы согласовали и они продолжают свою работу. Глупо было бы вложить гигантские деньги в здравоохранение, а они туда никогда не вкладывались, что-то там закрывать. Убрать детское отделение новое, детская поликлиника новая, сейчас мы заканчиваем отделение сестринского ухода, которое было брошено больше 10 лет назад. Полностью его ремонтируем. Перекрытия, стены, кровля. И там будут находиться люди преклонного возраста».



По словам министра, в реконструкцию Печенгской ЦРБ вложили 45 миллионов рублей, еще 25 миллионов ушло на новое оборудование. О закрытии и речи быть не может - комментирует министр. Да, делают много, но претензии все равно есть, даже у медперсонала.

Татьяна Гордеева, медсестра отделения сестринского ухода: «Все наши проблемы в системе здравоохранения от отсутствия организации. К нам пришли люди, которые далеки от медицины. Которые не знают систему здравоохранения. Которые не разбираются в системе помощи. Не хотят слышать ни специалистов, ни жителей - отсюда и все проблемы».

Татьяна Кузнецова, жительница Никеля: «У нас нет окулиста. У нас уже много лет только медсестра-окулист. Хорошо, что у нас есть альтернативная стоматология, можно к платному стоматологу попасть. Вырвать зуб - это грандиозная проблема. А про детских стоматологов я вообще не говорю».

Отсутствие «узких» специалистов - еще одна серьезная проблема. Медики подтверждают - есть дефицит кадров, но так же, как и везде. В Мурманске, например, время ожидания талончика к офтальмологу - от двух месяцев и дольше.

Реформирование медицины идёт не так гладко, как хотелось бы. И молодых специалистов привлекать на периферию всё сложнее. Но над этим работают. Просто информировать население нужно подробнее и конкретнее. Что касается планов закрыть в Никеле роддом, ни в минздраве, ни в ЦРБ эту информацию не подтверждают.

Оксана Перепалова, жительница посёлка Никель: «По поводу того, что этот Полудненко опровержение давал - это наглая ложь. Я разговаривала с медиками. Они говорят, что всё в силе, всё будут закрывать. И роддом и реанимацию».

Николай Полудненко, главный врач Печенгской ЦРБ: «Планов по какому-либо закрытию, переносу и прочих мероприятиях - не было, и нет. Больше скажу: на сегодняшний день. 8 декабря министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин согласовал нам организационную структуру учреждения, в котором даже речи нет о том, что где-то что-то закрыть».

Итак, подведём итог: практически все пункты из петиции жителей Никеля - не соответствуют планам регионального минздрава на 2017 год - об этом четко сказали и министр, и главный врач Печенгской ЦРБ.

Всё тоже самое министр здравоохранения готов повторить лично. 10 февраля у Валерия Перетрухина запланирована рабочая поездка в Печенгский район и по предварительной информации, в графике - встреча с жителями Никеля.