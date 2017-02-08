Сегодня в России отмечается День военного топографа

Топографическая служба Вооружённых Сил России — специальные части и предприятия, предназначенные для выполнения геодезических, топографических и картографических работ и обеспечения войск топографическими картами, геодезическими данными и другими сведениями о местности на театрах военных действий.

На основании приказа министра обороны от 9 ноября 2003 года был установлен годовой праздник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил России - 8 февраля, то есть день преобразования Депо карт в Военное топографическое депо в 1812 году.