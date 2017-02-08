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СТС ставит отношения на весы!

09:1508 февраля 2017Просмотров: 107

18 февраля на телеканале стартует 3 сезон реалити-шоу «Взвешенные люди». На этот раз в борьбу с лишними килограммами, страхами и комплексами вступают 10 пар участников, общий вес которых равен почти 3 тоннам.

Они пойдут на все, чтобы одержать победу в борьбе с собой и с конкурентами! Главный приз – 2 500 000 рублей – получит только один герой, и только он решит, делиться ли деньгами со своим напарником.

Каждая пара – это команда, которой предстоит пройти испытание изнурительными тренировками и проверить свои отношения на прочность.

Дети и их родители, супруги и друзья поставлены в условия жесточайшей конкуренции и вынуждены бороться за место в шоу в сложнейших конкурсах. В конце каждой недели по итогам взвешивания одному из худеющих придется покинуть проект. Традиционный бонус в 500 000 рублей получит тот, кто даже после вылета из шоу похудеет больше остальных.
Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС:

— Шоу «Взвешенные люди», успевшее стать знаковым для СТС, в новом сезоне станет еще больше отвечать семейной концепции канала. Теперь участникам будет вдвое сложнее сражаться за победу, а зрителям – вдвое интереснее следить за их борьбой с лишним весом. Мы ждем, что это изменение в формате сделает новый сезон еще более насыщенным, эмоциональным и вдохновляющим, ведь по мере того как «взвешенные люди» теряют килограммы, зрители все больше обретают уверенность в своих собственных силах.

3 СЕЗОН: ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3000 человек приняли участие в кастинге;

- 2910 кг – общий вес всех участников на старте проекта;

- вес самого легкого участника – 109 кг, самого тяжелого – 212 кг;

- 45 лет – столько лет самому взрослому участнику шоу, 18 лет – самому юному.

3 сезон реалити-шоу «Взвешенные люди» – с 18 февраля по субботам в 19:00!


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