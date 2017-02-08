Трагедия в Гвинейском заливе - моряк из Мурманска оказался в плену

У берегов Нигерии 5 февраля пираты атаковали судно «BBC CARIBBEAN», принадлежащее немецкой компании «Бризе Шифхард». На борту находились 11 человек экипажа. Восьмерых взяли в заложники и увезли в неизвестном направлении. Среди них один мурманчанин - Сергей Игоревич Гусаров.

Сергей Гусаров ушел в рейс в сентябре прошлого года, в марте должен был вернуться домой. Последний раз с родителями общался по телефону 4 февраля, утром 5 еще переписывался с сестрой в интернете, а днем его судно атаковали пираты.

Елена Гусарова, мама пропавшего моряка: «4 февраля у сына был день рождения, ему исполнилось 28 лет. А 6 числа меня поставили в известность, что его похитили».

Игорь Рябой, отец пропавшего моряка: «Он сам, все в жизни делал сам. Закончил высшую мореходку с красным дипломом. Сам себе нашел работу. Говорит, отец, не надо. Два раза у него с морем не получалось. То у судна двигатель сломался, пошел в первый рейс. То военные район закрыли.

Как-то ему не везло с этим. Сейчас пошел в третий раз, его взяли в заложники в Гвинейском заливе, вывезли с судна. Судно сейчас идет в данный момент в Лас-Пальмас с экипажем в составе трех человек».

Из восьми захваченных в заложники людей только один гражданин Украины, остальные - россияне. Нанимались на работу они в немецкую компанию «Бризе Шифхард» через её представителя в России - кадровое агентство «Бризе Шипинг». И вот как там комментируют ситуацию.

Павел Федулов, генеральный директор компании «Бризе Шипинг»: «В отличие от сомалийских пиратов, нигерийцев не интересует ни само судно, ни груз. Судно шло в балласте, груза не было. Нигерийцев интересуют люди, потому что они специализируются на том, что похищают экипаж для того, чтобы получить за них выкуп».

В компании судовладельца в Германии организован оперативный штаб с представителями криминальной полиции. Они держат связь с МИДом России, посольством России в Нигерии и нигерийской полицией. Однако пираты с требованием выкупа пока не обращались, никаких требований не выдвигали. Подобный инцидент с судном компании «Бризе Шифхард» произошел в 2010 году. Тогда судовладелец заплатил выкуп, и все моряки благополучно вернулись на родину.

Игорь Рябой, отец пропавшего моряка: «Мне хотелось бы, чтобы жители нашего города, кто знает Гусарова Сергея Игоревича 1989 года рождения, чтоб помогли, «взорвали интернет», социальные сети и нашли какую-либо информацию о судне «BBC CARIBBEAN», о Гусарове Сергее Игоревиче».

Елена Гусарова, мама пропавшего моряка: «Я надеюсь, что все, кто может, нам поможет, и мы будем рады любой информации, которая только есть».