Ученый, историк, краевед Алексей Алексеевич Киселев в электронной библиотеке «Кольский Север»

Произведения Алексея Алексеевича Киселева, доктора исторических наук, краеведа, почетного гражданина Мурманска, участника Великой Отечественной войны пополнили электронную библиотеку «Кольский Север».



Профессор Киселев — автор более 1000 научных работ, многих учебных изданий, научно-популярных книг, статей в периодической печати.



Особенный интерес его произведения представляют для тех, кто изучает историю Кольского Заполярья, Европейского Севера России, Северной Европы, Скандинавских стран и Финляндии, историю Гражданской войны в России, Великой Отечественной войны.



Теперь многие труды историка, главного летописца края, стали доступны в разделе «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север».



На сегодняшний день раздел «Авторы Мурмана» содержит оцифрованные произведения более 150 современных историков, краеведов, журналистов, писателей, поэтов, фотохудожников, художников, музыкантов нашего края.





