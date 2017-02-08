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Ученый, историк, краевед Алексей Алексеевич Киселев в электронной библиотеке «Кольский Север»

10:4908 февраля 2017Просмотров: 109

Произведения Алексея Алексеевича Киселева, доктора исторических наук, краеведа, почетного гражданина Мурманска, участника Великой Отечественной войны пополнили электронную библиотеку «Кольский Север».

Профессор Киселев — автор более 1000 научных работ, многих учебных изданий, научно-популярных книг, статей в периодической печати.

Особенный интерес его произведения представляют для тех, кто изучает историю Кольского Заполярья, Европейского Севера России, Северной Европы, Скандинавских стран и Финляндии, историю Гражданской войны в России, Великой Отечественной войны.

Теперь многие труды историка, главного летописца края, стали доступны в разделе «Авторы Мурмана» электронной библиотеки «Кольский Север».

На сегодняшний день раздел «Авторы Мурмана» содержит оцифрованные произведения более 150 современных историков, краеведов, журналистов, писателей, поэтов, фотохудожников, художников, музыкантов нашего края.


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