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В Кандалакше может появиться памятник гренландскому тюленю

14:1308 февраля 2017Просмотров: 156

Муниципалитет участвует в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета на поддержку местных инициатив. 

Жителям Кандалакши необходимо было выбрать обустройство аллеи Дружбы с установкой скульптуры или установку скульптурной композиции «Поморская лодка с помором» на Монастырском наволоке (в 16 веке на этом месте стоял мужской монастырь, считается местом исторического начала строительства города).

«Голосование началось в январе и сегодня последний день, идет подсчет голосов, но уже сейчас понятно, что со значительным перевесом победил первый вариант», — рассказали в отделе экономического развития Кандалакшского района
Голосование велось на различных площадках.

Так, на официальной странице главы района в соцсетях за памятник тюленю проголосовали 688 человек, за композицию поморской лодки — 70.

В отделе экономразвития отмечают, что предложение установить скульптуру тюленя было продиктовано рядом причин.

В частности, Кандалакша считается единственным в стране местом, где гренландские тюлени заплывают в городскую черту, и стало традицией приходить на берег Кандалакшского залива кормить щенков тюленя (серок) рыбой, сообщает Интерфакс.

«Во-вторых, все кандалакшские памятники связаны с Великой Отечественной войной. В-третьих, этот год объявлен Годом экологии. Кроме того, наш Кандалакшский заповедник занимается охраной гренландского тюленя в том числе», — добавили отделе экономического развития.

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