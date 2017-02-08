В Мурманске продолжает работу ярмарка «Ивановский текстиль»

Этот город издавна славится своими ткацкими традициями. Что на этот привезли для мурманчан, узнаем из нашего следующего материала.

Иваново считается не только городом невест, но и родиной российского текстиля. Товары, из Иваново, хозяйки всегда ценили и покупали с огромным удовольствием. И самое главное, что радовало покупателей - это ассортимент и доступность.

Конечно, есть, и не только пододеяльники. На ярмарке огромный выбор продукции от детского трикотажа до шарфов.



Купить одеяло из бамбука или синтепона, простынь из сатина или бязи проще простого, ассортимент материалов очень большой



Евгений Чирков, администратор ярмарки «Ивановский текстиль»: «Не линяет, не садится, не красится, а также у него есть один очень хороший плюс, его не нужно гладить».



Все это и многое другое можно приобрести на ярмарке «Ивановский текстиль». Она будет работать в павильоне «МурманЭКСПО» на Кольском, 51 до 12 февраля включительно с 10 утра до 7 вечера.