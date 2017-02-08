В Мурманске разработали трёхмерные макеты маршрутов для школьников

По пути в школу, куда порой ребята отправляются без присмотра взрослых, их могут подстерегать дорожные «ловушки». Это ситуации, в которых ученикам необходимо быстро, и, главное, правильно сориентироваться, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия.

Чтобы помочь младшим школьникам адаптироваться в транспортной среде, научить их безопасному поведению на дорогах и улицах, в Мурманске разработали и начали в прошлом году внедрять в учебный процесс электронные 3D-макеты маршрутов «дом-школа-дом».

Одной из экспериментальных площадок стала общеобразовательная школа №26. Недавно там на первом этаже был установлен макет с безопасными маршрутами.

Схематично на нем изображены все объекты, встречающиеся на пути: детские площадки, спортивные стадионы, остановки общественного транспорта вблизи образовательного учреждения, а также безопасный проход к ним и безопасные пешеходные переходы.

Макет работает в интерактивном режиме, при нажатии на кнопки на нем загораются лампочки, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Сегодня на территории областного центра работают уже 12 электронных светодиодных схем безопасных маршрутов движения обучающихся.