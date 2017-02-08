В Мурманске разыскивают женщину и подростка

Мурманский поисково-спасательный отряд разыскивает Сикову Ирину Александровну (6.11.74 года рождения).

5 февраля ушла из дома, по адресу Героев Североморцев 49 и до настоящего времени о её местонахождении неизвестно.

Одета в черную короткую шубу, леггинсы черного цвета, рубашка синего цвета в клетку, высокие сапоги черного цвета.

Полиция: 40-61-10 (номер дежурной части) или 02 и 112

Отряд «ПСО Волонтеров Мурманск»: 89512972033 (круглосуточно)

Также отряд ППД «Мурманспас» разыскивает Зайцева Спартака (16 лет). Рост 170 см, телосложение худощавое, глаза ярко-голубые, волосы темно-русые короткие. Был одет в синюю куртку, черная шапка с подгибом и белой надписью, черные кроссовки.

4 февраля ушёл из детского дома «Ровесник» и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба обращаться по телефонам:

Отряд ППД «Мурманспас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 (круглосуточно)