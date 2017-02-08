В Мурманске злостный алиментщик скрывался от уплаты долга в изоляторе временного содержания

В отделе мурманских судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с мурманчанина алиментов. Мужчина от выплаты алиментов уклоняется, неоднократно привлекался за это к ответственности.

В 2016 году ему было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ, алименты он не выплатил и тогда.

По повесткам в отдел судебных приставов не являлся.

Как выяснилось, мужчина отбывает административное наказание в виде 5 дней ареста в изоляторе временного содержания, иначе говоря, находится в районном отделе полиции.

Судебный пристав выехала по месту фактического нахождения алиментщика в изолятор.

У должника было отобрано объяснение о причинах неисполнения решения суда, он был предупрежден об уголовной ответственности, также неплательщику было вручено требование о незамедлительной явке к судебному приставу по окончании срока отбывания наказания.