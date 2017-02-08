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В Мурманской области военнослужащий отправился в колонию за неявку в войсковую часть

12:2508 февраля 2017Просмотров: 41

Военные следователи собрали достаточно доказательств, чтобы суд вынес обвинительный приговор младшему сержанту в/ч 08275 Сергею Рябову.

Он признан виновным в неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца.

Как выяснилось, Рябов, без уважительных причин не явился на службу к установленному времени в Верхнее Луостари.

Вместо этого осужденный жил в Кировске, где проводил время по своему усмотрению.

Позже, военнослужащий добровольно прибыл в Луостари.

Судом Рябову назначено наказание в виде лишения свободы сроком полтора года в колонии-поселении с учетом наличия у него на иждивении малолетнего ребенка и раскаяния в содеянном.

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