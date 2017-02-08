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В одном из домов по Кольскому проспекту подожгли почтовый ящик

12:5108 февраля 2017Просмотров: 141

Распространение газет и листовок по почтовым ящикам – эффективный способ предоставления информации клиентам, что говорится – у них на дому. 

Вот только не всегда они доходят до адресата в хорошем состоянии, еще хуже - когда портятся от огня.

7 февраля, без корреспонденции остались жители областного центра, проживающие в доме на проспекте Кольском, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Сигнал о возгорании почтового ящика поступил в службу спасения в 11 часов 11 минут.

ЧП было ликвидировано подручными средствами.

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