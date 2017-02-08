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В Полярных Зорях пройдет открытый Кубок Кольской АЭС по игре юкигассен

11:5908 февраля 2017Просмотров: 50

18 февраля в 11-00 на городском стадионе стартуют соревнования по Юкигассен («Снежный бой»). Юкигассен — это командная игра в снежки, появившаяся в конце 1980-х в Японии. В настоящее время ежегодные соревнования проводятся в Японии, Швеции, Финляндии, России и Норвегии. Турнир проводится по международным правилам Юкигассен.

К участию в турнире приглашаются команды, состоящие из работников Кольской АЭС, работников подрядных, городских организаций, а также гостей города Полярные Зори старше 18 лет.  

Для участия в турнире необходимо подать заявку на электронный адрес профсоюзной организации работников Кольской АЭС profkom@kolatom.murmansk.ru до 16 февраля 2017 года. Телефон для справок (81532) 42660.

Приглашаем всех желающих принять участие в этой увлекательной игре!


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